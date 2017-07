fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Nicht erst der gescheiterte G20-Gipfel in Hamburg hat gezeigt, dass das vorherrschende System längst am Ende ist, was einfach daran liegt, dass schon lange nicht mehr die Interessen der Mehrheit vertreten werden. Zu diesem ablehnungswürdigen System zählen natürlich auch die Kirchen, welche nicht nur wegen dem großen Religionskrieg ein Problem darstellen. Ein weiteres schwerwiegendes Problem dort bleibt natürlich der unfassbare Kindesmissbrauchsskandal, welcher vor dem G20-Gipfel noch einmal zeigte, dass er sich noch immer ausweitet, was dann durch die Geschehnisse von Hamburg etwas in den Hintergrund rutschte. Bei diesem Missbrauchsskandal ist man natürlich ironischerweise auch ganz schnell beim Thema Homophobie, welche immer wieder beweist, wie verankert das Christentum noch immer im Mittelalter ist. Ein Vorwurf, welcher auch von dort übrigens immer wieder gerne in Richtung Islam geht. Das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe hatte jüngst erst gezeigt, welch gesellschaftlicher Konsens an dieser Stelle vorherrscht, trotzdem meinen sich die Kirchen auch dort weiter querstellen zu müssen. Ein allgemeines Problem des hier immer wieder kritisierten Systems, die völlige Ignoranz von Realitäten gepaart mit einem riesigen Anteil von Arroganz. Da ist es vollkommen verständlich, dass der Widerstand immer mehr anwächst.

Beerdigung eines Kriegsherrn im Kölner Dom

Gerade erst am vergangenen Wochenende wurde mit Joachim Kardinal Meisner auch einer dieser Personen beigesetzt, welche massiv für das Mittelaltersyndrom bei den Kirchen stand. So überrascht es auch nicht, dass man ihn auch zu einem Kriegsherrn in Sachen des großen Religionskrieges zählen musste, hetzte er doch auch gerne gegen Moslems und dies in einer Art und Weise, die ansonsten wohl strafrechtliche Folgen gehabt hätte. Seine Beisetzung im Kölner Dom am vergangenen Samstag belegte dann auch wieder, wie es um Vertreter dieses Systems bestellt ist, wenn es das Interesse der wirklich breiten Masse angeht. Wie zuvor schon bei der Beerdigung von Altkanzler Helmut Kohl waren es vor allem die verbliebenen Systemtreuen aber nicht die Massen, welche solchen Trauerkundgebungen beiwohnten, was ebenfalls wieder für sich spricht. Nun sollte man nicht davon ausgehen, dass sich das Problem mit dem homophoben Verhalten bei den Kirchen durch einen Generationswechsel erledigen würde, denn diese Chance gab es schon oft genug und sie wurde nie genutzt. Da sieht es ganz ähnlich aus, wie mit dem Boykott, und davon muss man wohl sprechen, wenn es um eine angemessene Aufklärung und Aufarbeitung des eben erwähnten, unfassbaren Kindesmissbrauchsskandals geht. So sollte man sich auch weiterhin nicht überrascht zeigen, wenn die Kirchenaustrittsflut auch in Zukunft nicht abebben wird. Die Menschen zeigen längst immer offener, was ihnen nicht zusagt und sollten dabei auch nicht ignoriert werden, da dies keine Probleme löst und auch keine Veränderung so gestoppt werden kann.

Zeit der Veränderung

Dies kennt man auch von anderen Stellen in diesem System, zum Beispiel von den Dauermachthabern, welche sich immer mehr strecken müssen, um in den merkwürdigsten Konstellationen noch irgendwie die Macht zu erhalten, auch wenn es nicht mehr für wirkliche Mehrheiten im Bezug auf die totalen Zahlen reicht. Die Zeiten der großen Veränderungen sind längst angebrochen und dies wird langfristig auch nicht aufzuhalten sein. Politik kann, wie in Deutschland in diesen Tagen, immer autoritärer werden, die Kirchen können sich immer neue Werbegags einfallen lassen aber am Ende wird sich die Mehrheit durchsetzen. Reinhard Kardinal Marx begrüßte gerade erst eine höchstrichterliche Prüfung der gleichgeschlechtlichen Ehen unter dem Deckmantel der Rechtssicherheit. Hier muss man natürlich anmerken, sollte dieses Urteil die homophoben Tendenzen unterstreichen, müsste das Gesetz einfach angepasst werden, was ansonsten auch keine größeren Probleme darstellt, wenn sich die immer wieder kritisierte Machtclique wieder einmal irgendwelche Vorteile verschaffen möchte, welche eigentlich gegen geltendes Recht verstoßen. Dies relativiert dann natürlich auch wieder den Wunsch von Kardinal Marx radikal. Abschließend muss zu diesem Thema auch noch erwähnt werden, dass die Trennung von Religion und Staat in Deutschland eher kritisch zu sehen ist, was sich längst nicht nur auf die C-Parteien bezieht, da die Verwobenheit auch bei anderen Parteien ganz klar zu erkennen ist. Damit wird auch ganz offen umgegangen, was die Sache an sich aber kein Stück besser macht. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis, dass es Veränderungen geben muss, um ein angemessenes Zusammenleben zu ermöglichen, wo niemand zurückgelassen wird.