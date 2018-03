fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Es ist schon fast schwer, mit dem plötzlichen Geschwindigkeitsrauch der Dauermachthaber noch standzuhalten, hatte man sich doch über all die Monate an den totalen Stillstand schon gewöhnt. Nun wurde am gestrigen Tage der Koalitionsvertrag unterzeichnet, womit der späteste Zeitpunkt erreicht ist, um noch einmal etwas ausführlicher darauf zu schauen, was die Große Koalition (GroKo) in den letzten Jahren brachte. So entsteht eine wahre Liste des Schreckens, welche sich nun wohl fortsetzen wird, wenn die GroKo am morgigen Tag amtlich wird. Diese Auflistung reicht von Asylpolitik bis Zensur durch Kapital. Bevor es um einige Auszüge dieser Liste gehen soll aber gleich noch zu einem ersten Beweis, dass sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rein gar nichts verändern wird. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist. So wurde in der letzten Warteschleife vor der erneuten Machtergreifung der Rautenkönigin noch lanciert, dass es ein Superministerium geben würde, wo man dann auch die Digitalisierung finden würde. Kaum hatte man die Mehrheit der SPD-Basis mit dem Verbreiten von Angst und Schrecken in die GroKo und damit in den eigenen Untergang getrieben, flog die Digitalisierung dort wieder raus. Es soll also auch weiterhin über die wichtigen Dinge, über die Belange der Bürger maximal philosophiert werden aber weiterhin nicht wirklich gehandelt werden.

Da passt nichts

In Bayern meinte man schon, dass alles passt aber dieser Plan ließ wieder einmal die Bürger außen vor. Die gesamte Asylpolitik, welche man mittlerweile viel lieber Zuwanderungspolitik nennt, weil dies natürlich positiver klingt, ist im Koalitionsvertrag so schwammig behandelt worden, dass die Dauermachthaber auch an dieser Stelle wieder agieren können, wie sie mögen. Braucht man mehr Humankapital fürs Billiglohnland, Stichwort Pflegenotstand, ist eine weitere Flüchtlingswelle durchaus denkbar. Sollte man sich dem Druck, welcher zunehmend von anderen Ländern der gescheiterten Europäischen Union (EU) ausgeht, beugen müssen, könnte es aber auch ganz schnell mit jeglicher Willkommenskultur vorbei sein. Was auch immer geschieht, das politische Berlin wird sich weiterhin feiern und nicht verstehen, woher die Unzufriedenheit im Land kommt. Dies gilt auch, wenn ein weiterer sehr großer Knall kommt, da die Folgen der völlig falschen Integrationspolitik noch zu einem riesigen Beben werden dürften. Wie die Stimmung ganz allgemein jetzt schon kippt, zeigte gerade erst die Diskussion, was die Tafeln angeht. Man muss ganz unabhängig von den Flüchtlingen auch anmerken, dass jede Stimme für die Große Koalition (GroKo) auch eine für noch mehr Armut war. Weiter so, bleibt eben erwartungsgemäß die Marschrichtung. Um kurz noch einmal die Digitalisierung zu streifen, wo es nun angeblich bahnbrechende Veränderungen geben soll, muss noch erwähnt werden, dass man sich dort gerade erst einfach ein bisschen mehr Zeit erlogen hat. Probleme bekämpft man damit natürlich nicht, suggeriert aber so gerne das Gegenteil.

Eigentlich keine demokratische Chance gegen die Mehrheit

Nun wird, wie bereits erwähnt, schon am morgigen Mittwoch alles wirklich amtlich, eine sehr befremdliche Situation. Man muss sich immer wieder überlegen, da tritt eine Regierung an, die vor einem halben Jahr noch klar und deutlich abgewählt wurde, unter anderem da Massenausbeutung und dadurch stetig steigende Armut in diese Verantwortung fällt. Es waren diese Parteien, welche immer mehr Billiglohn installierten, einen erfolgreichen Antigewerkschaftskampf führten und wohl vor allem zur ureigensten Sicherheit, einen Überwachungsstaat in Richtung Totalüberwachungsstaat ausbauten. Zum Ende der bislang letzten Folge der Politsoap namens GroKo machte man dann auch noch klar, dass selbstverständlich auch die Interessen der Autobauer über allem anderen stehen, auch wenn man durch massenhaften Wertverlust bei Dieselfahrzeugen sehr viele Bundesbürger letztendlich, wenn auch halbwegs gut getarnt, enteignet. Dann muss man auch noch die ominösen Verflechtungen der Dienste in den Bereich des Terrors, egal aus welcher Richtung, mit anführen. Natürlich kommt schon auch die Frage auf, warum sich die Mehrheit nicht endlich erhebt und auch hier ist die Antwort schnell gegeben. Man hat die meisten Menschen so von diesem ablehnungswürdigen System abhängig gemacht, dass sie Angst haben, durch den Verlust der Arbeit und damit letztendlich des Kapitals, ruiniert zu sein, wenn sie Kritik üben würden. Deshalb spricht man auch im ganz großen Stil von der Diktatur des Kapitals, welche auf dem beschriebenen Wege massiv zensiert. Damit soll dieser ganz kleine Auszug dieser Liste auch enden und jeder weiß nun, was ab dem morgigen Tage auf ihn zukommt.