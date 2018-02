fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Es ist nun gut ein Jahr her, da wurde Frank-Walter Steinmeier, eine ehemalige Hoffnung der SPD, auch in Sachen Bundeskanzler, Bundespräsident. Heute kann einen längst das Gefühl beschleichen, dass dies Teil einer richtig großen Inszenierung war. Denn seit diesen Tagen im vergangenen Jahr ist einiges geschehen und dazu zählt vor allem die Bundestagswahl im Herbst letzten Jahres. Das Wahlergebnis zeigte damals deutlich, dass die Menschen im Land endgültig kein Interesse mehr an der Großen Koalition (GroKo) haben und damit die Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eigentlich hätte ablaufen müssen. Die Rautenkönigin machte allerdings gleich klar, dass sie keinerlei Grund sehen würde, sich von der Macht zu trennen. Die SPD sah dies zu diesem Zeitpunkt angeblich noch ganz anders und verweigerte ihr die Gefolgschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man von relativer Klarheit sprechen, gerade auch, da jedem klar war, dass alles andere das Ende der SPD bedeuten würde. Da die Machtgier in Deutschland auch bei den Steigbügelhaltern sehr weit verbreitet ist, fand die Kanzlerin aber scheinbar erst einmal gleich neue Gehilfen, was den Machterhalt anging und so wurde Jamaika das Thema, welches alles überschatten sollte. Die Gespräche dazu muteten allerdings schon gleich, wie ein einziges großes Schauspiel an. Das Ende ist bekannt.

Was er selber nicht schaffte

Nachdem das Jamaika-Schauspiel nun beendet war, kam das neue Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier ins Spiel, den man auch bald schon SPD-Bundespräsident nennen sollte, da er seine ehemalige Partei wieder auf die Agenda setzte. Man merkte spätestens zu diesem Zeitpunkt, warum Zweifel an der gelebten Parteilosigkeit durchaus begründet waren. Am Ende des Tages schien es doch so, dass er vor allem Kanzlerin Merkel (CDU) helfen sollte, dass sie das Amt, in welches es Steinmeier selbst nie schaffte, wohl weiter besetzen wird. Natürlich kann man so nicht von einem Bundespräsident der Bürger sprechen, zeigte er doch deutlich, dass er mit aller Macht für ein weiter so durch die Dauermachtclique steht. Man weiß, dass all dies dazu führte, dass sich die SPD plötzlich doch für die Große Koalition (GroKo) berufen fühlte und so Geheimgespräche mit der Union begannen. Das Geheime rechtfertigte man mit dem Jamaika-Schauspiel, womit sich die Puzzleteile immer besser fügten. Natürlich schadete dieses Wendemanöver der SPD wieder nachhaltig, was aber nicht dazu führte, dass sich der Kurs grundlegend ändern sollte. Martin Schulz (SPD), der mit seiner Kanzlerkandidatur noch so behilflich war, alles unverändert zu belassen, wurde jetzt einfach entsorgt und nun gibt es nur noch eine Hürde, welche die Dauermachtclique überwinden muss. Es geht um den Schlussakt dieser Politsoap, es geht um die Abstimmung der SPD-Basis. Man ist nicht überrascht, dass die systemtreuen Medien massiv daran arbeiten, dass es zu einer Entscheidung für die GroKo kommen wird, was wieder den großen Mangel an Unabhängigkeit bei diesem Teil der Medien belegt.

Politikverdrossenheit gibt es nicht mehr

Sollte dieser politische Amoklauf, der längst auch allgemein nicht mehrheitsfähig ist, tatsächlich nicht mehr durch die Basis der SPD gestoppt werden, wird man noch mehr zur vermeintlichen Politikverdrossenheit hören. Man muss dabei nur berücksichtigen, dass es diese schon länger nicht mehr gibt, wie auch steigende Wahlbeteiligungen zuletzt immer wieder zeigten. Es ist nur so, dass die Menschen verständlicherweise längst auch die Resthoffnung aufgegeben haben, dass es mit den angesprochenen Dauermachthabern und ihren wechselnden Mehrheitsbeschaffern zu einem Systemwandel kommen wird. So wird die Anhängerschaft der Alternative für Deutschland (AfD), deren Inhalte immer häufiger kopiert werden und dann plötzlich nicht mehr populistisch oder rechts sein sollen, immer weiter anwachsen. Nimmt man die bekannten Abweichungen bisheriger Umfragen zu tatsächlichen Wahlergebnissen aus der Vergangenheit und projiziert sie auf jüngste Umfragen, wäre es nicht überraschend, wenn die AfD jetzt schon die SPD eingeholt hätte. Spätestens dann wären die Neuen im Parlament eine Volkspartei, ein Status, welchen die SPD längst verspielt hat. Man fragt sich, warum der kritisierte Kreis der vermeintlichen Politelite, all dies geschehen lässt. Natürlich fällt einem direkt die unendliche Machtgier ein aber da könnte sich der Weg sehr kontraproduktiv zeigen, wie man eben bei der SPD sieht. Es scheint doch ein größerer und längerfristiger Plan dahinterzustecken, was man durchaus beängstigend nennen muss. Man sollte auch nicht den Fehler machen und an Zufälle glauben, wie eben auch die Wahl des Bundespräsidenten sehr schön bewiesen hat. So wird auch bei der aktuellen Entwicklung die Zeit zeigen, was der eigentliche Plan ist aber dann könnte es ein böses Erwachen geben.