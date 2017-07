fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Es ist erschreckend, welch falsches Bild in den letzten Tagen von den Dauermachthabern, ihren Steigbügelhaltern und Medienhelfern vom G20-Gipfel aufgebaut wurde, was sowohl für die Ergebnisse gilt, wie auch für die Proteste. Das alles entscheidende Thema, die Unzufriedenheit mit dem System, völlig unabhängig vom politischen Spektrum, wurde einfach komplett ausgespart. Die Folgen dieser Ignoranz sind bekannt, zeigten sie sich in Hamburg doch deutlich. Man kann nun weiter gegen Linke, Rechte oder wen auch immer vorgehen, noch mehr Überwachung fahren, weitere Gefährderdateien einrichten und was nicht sonst noch alles in den letzten Tagen gefordert wurde, all dies wird die Probleme im Land allerdings nicht lösen. Man hätte über den G20-Gipfel im Vorfeld demokratisch entscheiden können, dies geschah aber nicht, wie auch nicht an anderen Stellen, zum Beispiel in Sachen Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU). Die Dauermachthaber wissen wohl auch, warum sie es nicht zur Abstimmung kommen lassen. Nimmt man den Menschen die Demokratie, ist es nur natürlich, dass die Ablehnung auf der Straße deutlich wird. Dies dann auch wieder zu ignorieren und so zu tun, als sei es nur eine kleine, randalierende Minderheit gewesen, welche gegen diesen Gipfelwahnsinn war, wie es der Hamburger Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am vergangenen Sonntag in einer Pressekonferenz suggerieren wollten, zeigt nur, warum auch diese Menschen auf immer mehr Ablehnung stoßen. Die Situation im Land wird man so ebenfalls nicht besser machen. Die Menschen haben dieses gescheiterte System satt aber dies möchten die Gescheiterten nicht akzeptieren und stattdessen scheinbar lieber wirklich alles für den eigenen Machterhalt tun, was zur Sorge bei jedem freiheitlichen Demokraten führen sollte.

Klare Beweise?

Der bereits angesprochene letzte Sonntag, war allgemein ein Tag der großen Rechtfertigungen, die allerdings in allererster Linie wieder nur die große Ignoranz der Verantwortlichen zeigten. So gab es noch eine weitere Pressekonferenz an der Scholz (SPD) auch wieder teilnahm aber auch der Innensenator Andy Grote (SPD) und auch Polizeivertreter, wie der Einsatzleiter Hartmut Dudde und der Polizeipräsident Ralf Meyer. Es war erstaunlich, wie weit dort das Gesprochene vom Gezeigten abwich und so ganz offensichtlich sehr gezielt eine völlig neue Realität geschaffen werden sollte. Unter anderem räumte man ein, dass man von 5.000 Demonstranten einfach überrannt wurde oder auch die Bevölkerung nicht geschützt werden konnte, weil G20-Teilnhmer Vorrang hatten. Wie man dann noch von Erfolgen sprechen kann, verstehen die Verantwortlichen wohl selbst nicht, andernfalls müsste man von versuchter Volksverdummung sprechen. Schlimmer noch war allerdings, dass die dort von der Polizei gezeigten Bilder, die vom System propagierte Gewalt nicht gänzlich bestätigen konnten. Aus einem gescheiterten Angriff mit einem Molotow-Cocktail auf einen Wasserwerfer, wurde ein Angriff auf Fußtruppen konstruiert. Was die Masse an Angriffen mit Zwillen anging, wurde einer, ebenfalls auf einen Wasserwerfer, sowie zwei auf Polizisten belegt. Diese Angriffe, auch in dieser minimalen Anzahl, sind nicht hinnehmbar aber Szenen aufzubauen, die ein ganz anderes Bild der Aggression auf dieser Ebene zeigen, ist genauso inakzeptabel. So war auch die Rede von knapp 500 verletzten Beamten, laut Gewerkschaftsangaben, waren dort allerdings viele drunter, welche nach bis zu 40 Stunden Dienst an Erschöpfungszuständen litten, was nicht nur den Begriff Verletzte relativiert, sondern eben vor allem auch eher aufs Verheizen hinweist. Wird nun von Seiten des gescheiterten Systems immer wieder darauf hingewiesen, wie heldenhaft die Polizei gearbeitet hat, kann man nicht nur über die Wortwahl diskutieren, sondern sollten sich die Einsatzkräfte auch überlegen, wie ernst es gemeint sein kann, denn bessere Bezahlung und Ausstattung könnte nach der Bundestagswahl schnell wieder vergessen sein. Der Personenkreis, der nun mit solchen Floskeln um die Ecke kommt, hat in Bezug auf die dahinterstehenden Parteien seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Verantwortung, auch dies sollte man nicht vergessen, schaut man sich die Probleme bei der Polizei an. Dies gilt auch dafür, dass man sich nun nicht von dem falschen Bild ablenken lassen sollte, was in diesen Tagen ganz gezielt von den Medienhelfern dieser Machtclique aufgebaut wird und eben die tatsächlichen Probleme im Land, übrigens ganz im Sinne der G20, ignoriert.

Ganz Hamburg hasst die Polizei

Um noch einmal kurz bei den Opferzahlen des G20-Gipfels zu bleiben, hat sich nicht nur gezeigt, dass die Zahl der verletzten Beamten relativ zu sehen ist, sondern auch, dass dem gegenüber eine unbekannte Zahl verletzter Demonstranten steht und die dürfte bei der Gewalt, welche an den Tag gelegt wurde, übrigens auch immer wieder gegen völlig friedliche Demonstranten, erheblich sein. Hier gibt es übrigens ausreichendes Bildmaterial zu, wie hemmungslos und brutal vorgegangen wurde, was allerdings meistens nicht in der passenden Deutlichkeit kommentiert wurde. Auch solche Gewaltexzesse müssten eigentlich strafrechtlich aufgearbeitet werden, außerdem sorgen sie auch dafür, dass der Widerstand größer und radikalisierter wird. Ganz Hamburg hasst die Polizei, war ein gutes Beispiel in diesem Kontext. Die Verantwortlichen in Berlin und Hamburg wollen ihren Kurs aber gar nicht ändern, so wird es weitergehen, wie bisher auch, vielleicht sind es dann beim nächsten Mal nicht mehr 500 verletzte Beamte, sondern 1.000 oder noch schlimmer. Wie sie verheizt wurden, zeigte sich, wie geschildert, in Hamburg ganz deutlich, dies zu kritisieren wäre eigentlich die Aufgabe der Gewerkschaften aber die tanzen lieber nach der Pfeife der Politik, wie sich in den letzten Tagen auch zeigte. Ein weiteres Problem bei der Polizei, was sich vor allem auch bei den Krawallen in Schanzenviertel zeigte, ist das Schubladendenken. So war man doch überrascht, dass die Gegner gar nicht alle dunkel gekleidet waren, was nicht nur an vereinzelte Umziehaktion lag. Es geht vielmehr darum, dass der Widerstand, aus den erläuterten Gründen, längst aus der Mitte der Gesellschaft kommt und dieser wird noch größer, wenn die Dauermachtclique ihren gescheiterten Kurs fortsetzt und danach sieht es nach Hamburg erst einmal aus. Die Militanz, welche nun in einer Größe unterstellt wurde, welche so kaum zu belegen ist, scheint bewusst geschaffen, um in der Breite gegen jede Art von Systemgegner vorgehen zu können. Da passen auch die permanenten Aufforderungen nach immer mehr Härte der Justiz, womit in Teilen ganz direkt die Gewaltentrennung angegangen wird, genauso gut, wie die Aussage, dass Richter doch nicht immer so viele Beweise verlangen sollten. Im Ganzen wird hier der Rechtsstaat angegriffen und zwar von denen, welche behaupten, dieser müsste wehrhaft sein. Die ernsthaften Antidemokraten tragen ihre Gesinnung somit immer häufiger ganz offen vor und dies muss natürlich bei der Bundestagswahl im Herbst berücksichtigt werden, denn diesen Feinden der freiheitlichen Demokratie kann man wirklich nicht länger die Macht in diesem Land überlassen.

Viele offene Fragen

Terror ist in diesen Tagen natürlich auch wieder das große Thema, versucht man doch gezielt nun Randalierer zu Terroristen zu machen. Daran beteiligen sich mittlerweile sogar schon die Grünen und später fragt man sich dort wieder, warum der Absturz weitergeht. Ein Grund, warum von Terror gesprochen wurde, war eine kleine Personengruppe auf einem Gerüst und auf dem Dach am Eingang des Schulterblatts im Schanzenviertel. Diese Situation war auch der Grund, warum man angeblich fast drei Stunden nicht eingreifen konnte und der Straßenzug zerlegt werden dürfte. In der am Anfang erwähnten Pressekonferenz, gab es dazu eine interessante Frage danach, ob nur dieses Gebäude besetzt war und es so vielleicht andere Wege gegeben hätte, um in diese Straße vorzurücken. Es passt ins Bild dieser ominösen Geschehnisse, dass es keine befriedigende Antwort gab. Dies galt auch für eine weitere Frage danach, wieso es so lange dauerte, bis die Sondereinsatzkommandos (SEK) zur Terrorabwehr da waren, dies zeigte auch, was wohl bei einer tatsächlichen terroristischen Bedrohung los gewesen wäre. Was den Begriff Terror in diesem Zusammenhang allgemein angeht, ist man auch ganz schnell bei den ominösen Hinweisen, welche man aus anderen Ecken gut kennt. In Hamburg sorgten diese zum Beispiel in der Folge für diverse Hausdurchsuchungen am Samstag, wo sich diese Hinweise auch nicht bestätigten. Es scheint doch vieles wieder auf Inszenierungen hinzuweisen, mit denen man politische Ziele durchsetzen will, welche auch mehr und mehr angedeutet werden und nur dem Ziel des Machterhalts der Gescheiterten dienen. Nun alles zum Terror machen zu wollen, anstatt die relevanten offenen Fragen unabhängig aufzuarbeiten, zeigt einfach nur, was die Dauermachtclique tatsächlich will. Hier gilt es zum Ende auch noch auf etwas hinzuweisen, was in den systemtreuen Medien, zum Beispiel auch im Staatsfernsehen, weitestgehend nicht erwähnt wurde. So nutzte die Eskalation, welche nur zu oft von der Polizei heraufbeschworen wurde, vor allem auch, um vom Scheitern des G20-Gipfels abzulenken, was nicht nur eher positiv für die Gescheiterten selbst war. Außerdem wurde der allgemeine Protest gegen G20 so in ein absolut negatives Licht gestellt. Auch auf solchen Wegen kann man Widerstand unterbinden und dies scheint in diesem Wahljahr doch wieder besonders wichtig zu sein.