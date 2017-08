fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Ende der letzten Woche schlug der große Religionskrieg dann wieder mit voller Wucht in einer europäischen Metropole zu und diesmal traf es Spanien. In Barcelona gab es eine Amokfahrt, außerdem ereigneten sich noch weitere Zwischenfälle an anderen Orten in der Umgebung. Man ist auch gar nicht mehr überrascht, dass diesmal die offenen Fragen wieder überwiegen, was dadurch ein Problem ist, dass man aus der Vergangenheit weiß, dass es keine befriedigenden Antworten geben wird. Dies ist auch ein fester Bestandteil dieses Krieges. So zynisch es klingen mag, bleibt vor allem die Merkwürdigkeit, dass in der Regel die christlich geprägte Welt die Vorteile all dieses Terrors, welchen man so gerne in die Nähe des Islams rückt, hat. Solche Überlegungen könnte man natürlich einfach aus der Welt räumen, in dem man zu mindestens einen winzigen Teil der offenen Fragen beantwortet, dies geschieht allerdings nicht, dafür kommen, wie eben auch in der letzten Woche, immer neue Fragen hinzu. Die Welt ist im Umbruch, dies ist nun wirklich hinlänglich bekannt, was auch dafür gilt, dass die Probleme der Dauermachtclique in der westlichen Welt immer mehr werden, was auch für die Ablehnung durch immer größere Teile der Bevölkerung gilt. Auch an dieser Stelle kann der so genannte Islamismus gleich auf verschiedenen Ebenen hilfreich sein, was im Bereich der Überwachung am offensichtlichsten ist, schützt diese doch vor allem die angesprochene Personengruppe.

Die Nützlichkeit des Terrors

Man braucht gar nicht so weit zu gehen und zu erklären, dass der Terror in den Bereich so genannter False-Flag-Aktionen fallen könnte. Es reicht schon die Frage, warum die Angriffe immer wieder in gewissen Situationen nicht zu verhindern sind und so könnte man den Verdacht bekommen, dass manche Anschläge gar nicht verhindert werden sollen. Nimmt man den Terror, der in der letzten Woche Katalonien überrollte und bedenkt dabei die aktuelle Entwicklung in Europa, wo auch die Abspaltungsbestrebungen dieses Teils Spaniens eine Rolle spielen, ergibt sich ein ganz neuer Blickwinkel. Es ist doch schon interessant, dass immer wieder behauptet wird, der Islamische Staat (IS) würde Europa destabilisieren wollen. In diesem Kontext wäre der Terror der letzten Woche aber eher kontraproduktiv gewesen, da es in der Natur der Sache liegt, dass solche Taten die bestehenden Strukturen eher zusammenschweißen und damit wieder einmal vor allem gewinnbringend für die Dauermachthaber sind. Politische Verschiebungen über Terror mit vermeintlicher Näher zum Islam ist in Spanien nun auch wirklich nichts Neues mehr, wurden dort so schon ganze Wahlergebnisse auf den Kopf gestellt. Es ist ebenfalls nun einmal so, dass die Dauermachtclique sich längst einen Freibrief verschafft hat und sagt, sie könne die Menschen nicht komplett schützen, am Ende des Tages müsste sowas übrigens ein Grund sein, sich endgültig von ihnen zu trennen. An dieser Stelle gilt es, aus den erwähnten Gründen, auch den massiven Ausbau der Überwachungsmaßnahmen in der westlichen Welt zu berücksichtigen.

Weitere wichtige Fragen

Um noch einen Moment beim Thema Überwachung zu bleiben, ist, in Bezug auf Deutschland, auch der Umbau zu einem Totalüberwachungsstaat immer wieder spannend. Hier lassen der Terror oder auch einfach nur Vermutungen in diese Richtung aber auch Attentate, wie die in Spanien, Dinge möglich werden, welche sonst kaum realisierbar wären. In dieses Bild passt auch das Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gerade erst einräumte, dass durch den Terror Datenschutzbedenken im Kontext von immer mehr Überwachung ausgeräumt werden konnten. An dieser Stelle bleiben keine Fragen offen. Ganz anders sieht es da schon mit den Bekenntnissen des IS zu verschiedenen Taten aus. Hier sind die schrecklichen Angriffe der letzten Woche in und um Barcelona dann auch wieder ein gutes Beispiel. Zum Beginn dieser Terrorserie wurde in den systemtreuen Medien von einer einzelnen Tat in Barcelona berichtet und es dauerte nicht lange, bis es das vermeintlich passende Bekennerschreiben vom IS gab. Nach und nach baute sich dann aber eben eine ganze Reihe von Taten auf und prompt gab es ein neues Bekennerschreiben, was dann wieder ganz genau zu dieser neuen Lage passte. So muss man sich fragen, warum der IS nicht schon im ersten Schreiben auf die Reihe hingewiesen hatte, würde es doch ihren Zielen entsprechen. Man weiß, dass all diese Ungereimtheiten in eine unendlich lange Liste passen würden und genau dies sollte die Menschen sehr nachdenklich stimmen.