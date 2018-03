fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Im Moment wird in den systemtreuen Medien an der Geburt eines neuen, großen Feindbildes gearbeitet und es ist der zukünftige US-Präsident Donald Trump, was soweit auch nicht verwundert, denn er stellt sich in vielen Bereichen gegen das vorherrschende System der westlichen Welt. So hat er nicht nur dem internationalen Terrorismus, hier vor allem dem Islamischen Staat (IS), den Kampf angesagt, sondern auch verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsfaschismus. Spätestens an diesem letzten Punkt endet jegliches Verständnis des ablehnungswürdigen Systems. Ein Punkt, welcher auf seiner Agenda steht, ist es, den Tech-Unternehmen, von Google bis Facebook, die billigen, ausländischen Arbeitskräfte zu entziehen. Damit würden natürlich viele Strategien dort nicht mehr aufgehen und sich schnell so mancher Zauber legen. Billiglohnstrukturen durch ausländische Arbeitnehmer zu etablieren, ist allerdings nicht nur ein Problem in den USA, sondern auch in Europa und damit auch in Deutschland. Das Prinzip dahinter ist natürlich ähnlich. Solange ich Personen finde, die bislang einen sehr niedrigen Lebensstandard hatte, stehen diese sich in der westlichen Welt natürlich oftmals, trotz Billiglohn, besser als noch zuvor. Was dies für den jeweiligen Arbeitsmarkt und die einheimischen Arbeitnehmer bedeutet, kann man sich leicht ausrechnen. Auch in Deutschland hat man sich längst auf den Weg gemacht, ein Billiglohnland zu werden, was sich an verschiedenen Faktoren ablesen lässt.

Noch ein neuer Präsident

Nicht nur in den USA gibt es ab Jahresbeginn einen neuen Präsidenten, auch in Deutschland wird es im Februar ebenfalls einen neuen geben und zwar den Bundespräsidenten. Glaubt man der Propaganda des vorherrschenden Systems, was man in diesem Fall durchaus tun kann, wird es wohl Frank-Walter Steinmeier (SPD). Er steht mit der Agenda 2010, wo er zu den Architekten zählt, nicht nur für die große Rodung des Sozialstaates, welcher in weiten Teilen allgemein nur noch auf dem Papier existiert, sondern auch zu den Machern in Sachen Billiglohnland. Man ahnt, was es bedeutet, wenn eine solche Person das nächste Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland werden soll. Was den angesprochenen, weiteren Umbau zu einem Billiglohnland angeht, kommt man an der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgelösten Flüchtlingswelle auch nicht vorbei. Flüchtlinge werden in den verschiedensten Arten im Arbeitsmarkt eingebaut, womit auch hier das Prinzip der USA greift und natürlich sind auch hier die Folgen für die einheimische Bevölkerung ähnlich. So müssen sich die Menschen überlegen, ob sie dieses Spiel weiter mitmachen wollen oder sich endlich gegen das System erheben wollen, denn die Flüchtlinge sind hier nicht das Problem, sie nutzen einfach nur die Vorgaben und dies würde wahrscheinlich jeder tun. Außerdem ist vielen der Schaden, welchen sie verursachen, auch gar nicht bewusst. Die meisten Flüchtlinge werden auch nicht verstehen, dass man sie so selbstverständlich auch gegen die Einheimischen ausspielt und die Probleme, welche so entstehen, sind hinlänglich bekannt, auch wenn man sie in den systemtreuen Medien gerne anderen Bereichen zuordnet oder sie gar ganz verschweigt.

Alles nun wirklich kein Zufall

Schaut man sich im gerade genannten Teil der Medien um und hier vor allem beim Staatsfernsehen, geht es bei Fragen der Integration in der Regel vor allem darum, Humankapital für den Arbeitsmarkt zu beschaffen, alles andere folgt, wenn überhaupt, erst später. Ein weiterer Ansatz, welcher sich irgendwann rächen wird. Will man so etwas nun im großen Stil verkaufen, braucht man natürlich Experten. So konnte man zuletzt im Staatsfernsehen Prof. Dr. Tim Krieger von der Uni Freiburg erleben, welcher ganz offen dafür plädierte, die Abschiebekriterien aufzuweichen. Somit könnten dann auch Billiglöhner ohne Asylgrund bleiben. Bei dieser Personengruppe muss man dann wohl von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen. Die Massenausbeuter behaupten selbstverständlich, sie bräuchten diese Menschen, da sie sonst gewisse Stellen am Arbeitsmarkt nicht mehr besetzen könnten. Diese Behauptung ist grundlegend falsch, denn wenn der Lohn und die Arbeitsbedingungen stimmen würden, wären wohl auch ein Teil der heimischen Menschen bereit dazu diese Arbeiten anzunehmen. Deshalb geht es wohl weniger um den immer wieder von der Politik und ihren Medienhelfern beschworenen Fachkräftemangel, als vielmehr um ständig sinkende Arbeitsstandards und Löhne. So ergibt das Handeln von Kanzlerin Merkel (CDU) in Sachen Flüchtlinge für sie übrigens tatsächlich einen Sinn. Problem ist nur, dass Integration so wieder scheitern und der Widerstand gegen die Flüchtlinge weiter anwachsen wird, werden sie doch fälschlicherweise vielfach für das Problem gehalten. Am Ende steht bei einer Fortsetzung dieser Politik also nicht nur ein weiterer Anstieg der Armut, sondern auch noch mehr Spaltung innerhalb der Gesellschaft.