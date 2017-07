fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Man kann immerhin behaupten, dass man sich auf das Christentum verlassen kann. So überraschten die aktuellen Schlagzeilen in Sachen Kindesmissbrauchsskandal nicht wirklich, allerdings kommen die Einschläge im Vatikan Papst Franziskus nun doch sehr nahe. Es ist nun so, dass er eigentlich schon genug Probleme mit der fehlenden Distanzierung vom großen Religionskrieg, wie auch in Sachen Wirtschaftsfaschismus hat. Gerade beim letzteren Punkt, welcher auch verdeutlicht, was davon zu halten ist, dass man ihn Papst der Armen nennt, ist es schon eine bittere Ironie, dass es nun ausgerechnet seinen Finanzchef traf. Übrigens gab es auch schon bei seinen Vorgänger Papst Benedikt XVI. Probleme mit der Nähe zu diesem Thema, was doch vermuten lässt, dass da mehr sein könnte, was auch erklären würde, dass man bis zum heutigen Tage nicht im Ansatz von einer angemessenen und nachhaltigen Aufarbeitung oder gar Aufklärung sprechen kann. Dies alles erklärt dann wiederum auch, warum die Kirchen immer mehr mit Bedeutungsverlust zu kämpfen haben, was noch viel schlimmer wäre, wenn sie nicht so fest in das vorherrschende System eingebunden wären. Die Kirchenaustrittsflut zeigt in diesem Zusammenhang das wahre Ausmaß des Problems. Übrigens ist dieser unfassbare Kindesmissbrauchsskandal im Ganzen auch genau das Thema, an dem man festmachen kann, wieso im großen Religionskrieg in der westlichen Propaganda so gerne mit verschiedenem Maß gemessen wird.

Das Christentum und der Kindesmissbrauch

Geht es wieder einmal um Mutmaßungen, was irgendwelche Terrorgefahren angeht, sind die systemtreuen Medien immer wieder ganz schnell beim Islam. Man diskutiert auch schon einmal gerne darüber, ob diese Religion den Terror nicht fördern würde und steht dem Islam auch gerne allgemein sehr skeptisch gegenüber. Geht es allerdings um Kindesmissbrauch auf Seiten des Christentums, versucht man von Strukturen abzulenken und möglichst viele Legende im Kontext von Einzeltätern aufzubauen. Ob diese Religion, diese schrecklichen Verbrechen nicht erst ermöglicht, ist dann kein wirklich großes Thema. Es fehlen auch offene Aufrufe, dass Christen sich geschlossen von diesen Straftaten distanzieren sollten, wie man es von Moslems im Kontext des Terrors gerne fordert. Offensichtlich hat man sich in der christlichen Welt an dieses Horrorszenario auch schon gewöhnt, was einfach nur sprachlos machen sollte. Es müsste nun ein riesiges Erdbeben im Vatikan geben, nachdem die australische Polizei mitteilte, dass sie gegen George Pell gleich eine ganze Reihe an Vorwürfen erhebt, schließlich ist er einer der ranghöchsten Kardinäle und eben der Finanzchef des Vatikans. Die Reaktionen dort waren aber wieder nur die üblichen Reflexe inklusive, dass er alles abstritt. Fehlen, gerade in Deutschland, was all die Verdachtsmomente in Sachen Islamismus angeht, oftmals rechtsstaatliche Nachweise, sieht dies im Bereich Kindesmissbrauch und Christentum doch ganz anders aus, auch ein Fakt, welcher in diesen Tagen wieder etwas zu kurz kommt.

Die C-Parteien und die Homophobie

Wie bereits erwähnt, ist das Christentum fest mit dem ablehnungswürdigen System verwoben, was sich in Deutschland am deutlichsten durch die C-Parteien zeigt. Gerade diese Parteien zeigten sich am Ende der letzten Woche wieder sehr homophob, denn die Ehe für alle stand auf der Agenda im politischen Berlin. Wenn höchsten Kirchenvertretern nun vorgeworfen wird, sich an kleinen Jungs vergangen zu haben, was leider ein durchaus bekanntes Schema ist, steht Homophobie natürlich noch einmal in einem ganz anderen Licht da. So zeigt sich, dass das C im Parteiennamen nicht nur ein Problem ist, wenn es um das Thema Trennung von Kirche und Staat geht, sondern auch ganz allgemein. Es überrascht dann aber wiederum auch nicht, warum man von dieser Seite nicht den angemessenen Druck aufbaut, was die Aufklärung und Aufarbeitung des gesamten, unvorstellbaren Kindesmissbrauchsskandals angeht. Aber auch für diesen Teil des Systems gilt, dass er zunehmend auf Ablehnung stößt, was natürlich absolut gerechtfertigt ist. Aber zurück zu dem aktuell beschuldigten Kirchenmann, auch für ihn gilt natürlich erst einmal die Unschuldsvermutung, man sollte aber trotzdem im Hinterkopf haben, was angemessene Reaktionen wären, sollte er doch schuldig sein. Diese Fragestellung umfasst dann natürlich auch das christliche Umfeld vom Vatikan bis zu den C-Parteien, denn in beiden Fällen ist ein Umdenken längst überfällig, außer man toleriert all dies, was man kaum denken möchte.