fairschreiben

Evident endete die letzte Woche wieder einmal in Sachen gebührenfinanziertes Staatsfernsehen, wo man in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, schon wesentlich weiter ist. Es lief ein Berlin-Tatort, welcher vor allem PR für die Berlinale machte, der es wohl sehr schlecht gehen muss, wenn man auf solche Mittel zurückgreifen muss. Es war aber auch ein perfektes Verwirrspiel hinsichtlich Verschwörungstheorien, was natürlich sehr gut zur aktuellen politischen Lage passt, wo man versucht, alles, was nicht systemtreu ist, in dieser Ecke zu verordnen. Dann gab es natürlich auch noch die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) und das ganz große Schauspiel der Überraschten. Genau die, die die Welt an den Abgrund steuern, warnten und zeigten sich erstaunt, was für eine Heuchelei. Auf Deutschland bezogen, ist daran vor allem bedenklich, dass es trotzdem fleißig so weitergehen soll, wie das Thema Große Koalition (GroKo) noch immer beweist. Über diese wird nun bei der SPD abgestimmt und auch in diesem Kontext offenbarte sich wieder einiges in dieser Woche. Das Anschreiben zur Abstimmung machte gleich auch Werbung für das Ja. Dies zeigte wieder sehr schön, wie man bei der SPD Demokratie versteht, was auch niemanden mehr überrascht und die Folgen sind längst bekannt. In Umfragen hat die Alternative für Deutschland (AfD) die SPD nun überholt aber damit sollte man vorsichtig sein. Diese Umfrageergebnisse könnten auch ein cleverer Schachzug der Systemtreuen sein, um so noch mehr Angst vor Neuwahlen zu etablieren, um so auch an dieser Stelle auf die GroKo hinzuarbeiten. Tatsächlich könnte dieses Szenario allerdings ganz schnell Realität werden, wenn die GroKo nicht noch von der SPD-Basis gestoppt wird. Bei all den Gefahren, die am Horizont aufziehen und die gleich noch näher beleuchtet werden, war es auch in dieser Woche wieder interessant auf die Kirchen zu blicken, vor allem auch da die wohl heiligste WG auf diesem Planet nun schon seit einem halben Jahrzehnt besteht.

Angst vor der falschen Sache

Um noch etwas beim GroKo-Wahn zu bleiben, der natürlich auch die Nachrichten der letzten Woche bestimmte, blieb es mindestens erstaunlich, was alles gegen NoGroKo in die Schlacht geschickt wurde. So äußerte sich Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD), den man auch den Genossen der Bosse nannte, für die GroKo. Dies überraschte ebenfalls so gar nicht, hat er doch Angst um sein Erbe. Seine Rodung des Sozialstaates ist bis zum heutigen Tag eines der Hauptprobleme der SPD. Diese Übernahme von Unionspolitik war übrigens somit auch der Beginn des Untergangs der SPD. Auch diese Fakten haben bekanntermaßen aber nicht dazu geführt, dass sich die SPD endlich von diesem Weg getrennt hätte, stattdessen soll es auch in diesem Bereich einfach so weitergehen. Was ein Hund, den die BILD zum SPD-Neumitglied machte, sollte, außer dass man Menschen mit so einem Quatsch bewegt, sich an der Abstimmung nicht zu beteiligen, was wohl eher auch wieder die GroKo unterstützt, blieb fraglich. Dieser Vorgang passte aber durch die genannten Folgen bestens in den Tenor der Systemtreuen. Zur GroKo, alt und neu, gehört natürlich ebenfalls die Union und auch da tat sich einiges in der Woche, die nun aufs Ende zusteuert. In diesen Verantwortungsbereich gehört zum Beispiel die Bundeswehr und die hat man fast komplett vor die Wand gesetzt. Dies ist in unsicheren und gefährlichen Zeiten wieder ein Beweis, warum die GroKo gegen die Interessen der Mehrheit des Volkes arbeitet und sich somit allein schon durch die Gesetzeslage selber disqualifiziert hat. Schaute man sich dann unter der Woche im Bundestag um, war dort der Zerfall der Europäischen Union (EU) auch wieder ein Thema und es wurde in der Regel mit den bekannten Antworten auf die dortigen Probleme reagiert. Dies bedeutete, auch in diesem Bereich, weiter so. So erhöht man die Geschwindigkeit auf den Abgrund zu immer weiter. Wie die Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu verstehen ist, dass es Deutschland nur gut geht, wenn es Europa gut geht, deckt sich endlich einmal mit den Lebensrealitäten im Land der Könige der Leergutsammler. Was muss in Deutschland noch passieren, bis der Systemwechsel endlich vollzogen wird, blieb damit auch diese Woche die größte Frage und es geschah noch mehr.

Irrelevantes Völkerrecht

Das NATO-Mitglied Türkei hat längst auf einen Angriffskrieg gegen Syrien umgeschwenkt, was die Dauermachthaber in Deutschland auch nicht weiter stört und völkerrechtsverletzendes Vorgehen von NATO-Mitgliedern ist nun wirklich auch nichts Neues mehr, sondern eher ein Trend, wie man im ehemaligen Jugoslawien genauso weiß, wie auch im Irak. Es sind auch die Kriege, die zeigen, dass die unendliche Gier der westlichen Welt am Ende zur Selbstzerstörung führt, heißt es doch längst, alle gegen alle. Dies enttarnt auch das Märchen vom Staatenbund der für Friede in Europa stehen soll. Der Globalisierungswahn an sich führte die Welt doch erst an den Punkt, welcher nun für all die Probleme sorgt. In einer solchen Zeit baut die Union mit Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dann auch gleich die ablehnungswürdigen, alten Seilschaften weiter aus. Hier soll wohl die Nachfolgerin der Rautenkönigin aufgebaut werden, womit man die notwendigen Veränderungen auch bei diesem GroKo-Partner vergeblich sucht. Es geht eben doch nur um die Machtsicherung der kleinen Clique aus Politik und Wirtschaft, welche seit Ende des Zweiten Weltkriegs durchregiert und längst ein gesellschaftliches Pulverfass geschaffen hat. Dies bedeutet auch, der Kampf der Staatsanwaltschaft gegen Audi, wird weiter eine Basis haben, welche noch lange fortbestehen soll. In Sachen VW muss man allgemein längst von einem System sprechen, auch wenn dies in den Staatsmedien eher selten ein Thema ist. Ein System hat man auch längst bei all den Lügen der Kanzlerin erkannt, so verkündete der Telekom-Chef gerade erst, dass in fünf Jahren jeder Haushalt den Breitbandanschluss haben soll, der benötigt wird. Ob diese Defizite, welche der Wirtschaftsfaschismus mit sich bringt, je zu reparieren sind, muss doch stark bezweifelt werden. Alles soll eben Neuland bleiben. Hinsichtlich all der großen Veränderungen, welche weiterhin überfällig bleiben und der Optionen, welche es natürlich gibt, muss man sich das Zitat dieser Woche durch den Kopf gehen lassen.

`Wenn der Rat gut ist, spielt es keine Rolle, wer ihn erteilt hat.` Thomas Fuller (Englischer Historiker 1608-1661)