fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Man merkt es immer deutlicher, die Bundestagswahl rückt näher und dies sorgt für interessante Verhaltensmuster bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), was gleich auch zum Thema Fußball führt. War der Saisonauftakt der Bundesliga schon ein unfassbarer Skandal, wird es wohl an diesem Wochenende in diesem Stil weitergehen, womit der Widerstand dort auch weiter wachsen wird. Somit ist es wirklich nicht mehr so schön Fußballkanzlerin zu sein und die Rautenkönigin suchte sich nun andere Spiele und eröffnete die Gamescom. Dies passt nur leider auch nicht, ist sie mit ihrer Regierung doch noch nicht einmal in der Lage Deutschland angemessen mit zeitgemäßem Internet zu versorgen. Ein weiteres Thema der Woche blieb natürlich die Terrorwelle in Spanien, welche vor allem auch wieder sehr viele Fragen mit sich brachte, welche der Erfahrung nach nie beantwortet werden, womit das Geschmäckle in Sachen großer Religionskrieg wieder einmal noch größer wurde. Ein Dauerbrenner und längst zu dem mutiert, was man in diesen Tagen Wahlkampf nennt, bleibt selbstverständlich der Türkeistreit. Zum Wochenbeginn provozierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die deutschen Dauermachthaber wieder einmal und sorgte damit für den Beweis, wie antidemokratisch es in der Berliner Republik zugeht. So war aus der Türkei zu hören, man solle nicht die Union, SPD und auch nicht die Grünen wählen, daraus machte das politische Berlin und deren Medienhelfern gleich einen Aufruf zum Wahlboykott. Dies bedeutet damit natürlich, wer nicht die Dauermachthaber und ihre möglichen Steigbügelhalter unterstützt, boykottiert die Wahl. Was für ein Ansatz in Sachen Demokratie. Ebenfalls zum Wochenauftakt waren die ersten 100 Tage mit Emmanuel Macron auch schon Geschichte und man musste einräumen, dass er doch absolut blass geblieben war. Es kam einfach nicht viel, außer dem eigenen Budget für seine Frau oder der Ansatz den Ausnahmezustand zur Normalität werden zu lassen. Bei US-Präsident Donald Trump hackte man zu diesem Termin ganz anders auf ihm rum, was auch fürs deutsche Staatsfernsehen gilt, wo man in Sachen Macron lieber französische Stimmen sendete, die sagten 100 Tage wären zu wenig für ein Urteil. Man sieht, unabhängigen Journalismus braucht man dort nicht zu erwarten, dafür sollen die Rundefunkbeiträge in den nächsten Jahren jährlich um fast zwei Prozent steigen, was nicht nur in diesem Kontext der pure Hohn ist.

Der wahre Spitzelstaat

Vor 25 Jahren breitete sich in Rostock-Lichtenhagen kaum gekannter Ausländerhass aus, was den traurigen Höhepunkt darin fand, dass das Sonnenblumenhaus in Brand gesetzt wurde und nur durch Glück niemand ums Leben kam. Aktuell läuft aus diesem Anlass, zu dem es hier Anfang der nächsten Woche auch noch mehr gibt, eine Gedenkwoche. Nach den Geschehnisse der letzten Monate und Jahre muss man dabei aber wohl eher von der großen Heuchelei sprechen, denn nachhaltige Veränderungen in die richtige Richtung sind nicht im Ansatz zu erkennen. Ein Grund ist auch der große Religionskrieg, der sich längst auch in der schwindenden Akzeptanz gegenüber Moslems zeigt. Im Rahmen dieses Krieges muss man auch die Videoüberwachung am Bahnhof Berlin Südkreuz sehen, welche eigentlich nun gänzlich gescheitert ist, was die Dauermachtclique, hier vor allem Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), allerdings nicht im Ansatz stört. Stattdessen will er diese Überwachung nun flächendeckend. Es fehlt nun nur noch, dass er sein Ministerium in Bundesministerium für Staatssicherheit umbenennt, damit auch der Rest versteht, welcher Geist dort weht. Damit ist man wieder bei der bereits erwähnten Bundestagswahl und es sind solche Nachrichten, die zeigen, warum die Regierenden und die, die sich gerade wieder als Steigbügelhalter, für welche Koalition auch immer, bereithalten, einfach nicht wählbar sind. Auch sonst sieht es zunehmend düster in Deutschland aus, was sich nicht nur auf den Autoskandal bezieht, welchen die Rautenkönigin, wie alle anderen kritischen Schlagzeilen ebenfalls, weitestgehend ignoriert. Man muss an dieser Stelle auch die Insolvenz von Air Berlin im Auge haben, wo sich mehr und mehr abzeichnete, dass es auch dort vor allem um den Ausbau oligopolartiger Strukturen in Verbindung mit dem Umbau zum Billiglohnland geht, was die Unwählbarkeit der angesprochenen, vermeintlichen Politelite noch einmal unterstreicht. Man sieht, warum es im ehemaligen Land der Dichter und Denker ein großes Problem in Sachen Gerechtigkeit gibt und was dies bedeutet, erklärt das Zitat der Woche.

`Die wahre Freiheit ist nichts anderes als Gerechtigkeit.` Johann Gottfried Seume (Deutscher Schriftsteller und Dichter 1763-1810)