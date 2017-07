fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Man fragte sich auch in dieser Woche immer wieder, was eigentlich noch alles geschehen muss, bis die Protagonisten des gescheiterten Systems endlich ihre Fehler einsehen und abdanken. Es müssen auch immer mehr vermeintliche Tatsachen suggeriert werden, welche es so gar nicht gibt, um dieses System künstlich am Leben zu halten. Diese Aufgabe übernehmen die systemtreuen Medien, wozu man natürlich auch die Staatsmedien in Deutschland zählen muss. So startete auch dort am vergangenen Wochenende wieder eine große Runde mit Propaganda für die Dauermachthaber. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie auch Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) erzählten wieder viel über die tolle Zukunft, die es mit ihnen angeblich geben soll und verleugneten damit, dass sie und ihre Parteien für die Gegenwart verantwortlich sind und dies bedeutet nicht nur Rückständigkeit in Technik und Infrastruktur, sondern noch sehr viel mehr, wie sich unter der Woche auf den verschiedensten Ebenen zeigte. Einen neuen Höhepunkt erreichte auch das von der Rautenkönigin ausgelöste Flüchtlingschaos, wie sich unter anderem auf einem Volksfest in Schorndorf zeigte. Wobei man auch dort schnell ein allgemein gewohntes Bild erkannte, denn wieder einmal lief etwas aus dem Ruder, da die Polizei plötzlich überfordert war. Ein seit einiger Zeit zu beobachtendes Bild, nachdem Muster der HoGeSa-Ausschreitungen in Köln oder auch bei der dortigen Silvesternacht. Der Höhepunkt in jüngster Zeit bleiben dabei natürlich die Szenen aus Hamburg zum G20-Gipfel. Der so angeblich zufällig entstehende Vorteil für das vorherrschende System, man kann doch wieder an der Ausweitung des Polizeistaates und der Totalüberwachung arbeiten. Die tatsächlichen Fragen werden auch weiterhin nicht bearbeitet, was auch für die Frage gilt, warum die Stimmung im Land immer kritischer wird und da wäre es zu einfach, nur über Flüchtlinge zu sprechen. Mit Flüchtlingen wird es natürlich international und auch auf dieser Ebene konnten klare Trends ausgemacht werden.

Immer das gleiche Spiel

Im fernen Venezuela stimmten sieben Millionen Menschen, in einer inoffiziellen Abstimmung, gegen die Politik von Staatspräsident Nicolás Maduro. Diese Zahl sagte nur leider nichts aus, denn man hatte in den passenden Schlagzeilen in der Regel nicht erwähnt, dass es 34 Millionen Einwohner gibt, was zeigt, dass es gar nicht so viel ist, wie suggeriert wurde. Dort sieht man ebenfalls sehr schön, wie die USA, nicht nur über die Zerstörung des Ölpreises, versuchen den nächsten Staat in Brand zu stecken, um dann wieder, in der bekannten Form, den Retter spielen zu können. Wie sowas völlig aus dem Ruder laufen kann, zeigt sich in Libyen, wo die systemtreuen Medien vom Bürgerkrieg sprechen und gerne so tun, als wüsste niemand, wo dieser herkommt, dabei war es der Westen, der all dies ausgelöst hatte. Auch in Sachen Polen suggeriert man gerne so manche Dinge, was übrigens in allen Fällen ganz nah an den Fake-News ist. Es geht um die Demonstrationen dort, welche kein Mehrheitsbild zeigen, denn die Regierung würde so auch jetzt wieder die Wahlen gewinnen. Im Wirtschaftsfaschismus bedeutet dies, gibt es Mehrheiten, die nicht ins System passen, denkt die Europäische Union (EU) über finanzielle Sanktionen nach. Diktatur des Kapitals eben. So macht man es nun auch mit der Türkei, auch wenn der Fall dort ein wenig anders gelagert ist. Allgemein muss man festhalten, dass es erstaunlich ist, dass die Medienhelfer der gescheiterten Machtclique in Deutschland ein größeres Problem mit den Vorgängen am Bosporus haben, als mit den größer werdenden Schwierigkeiten im Kontext Bürgerrechte und Freiheit im eigenen Land. An dieser Stelle gilt es nur zu erwähnen, wie mittlerweile mit Systemkritikern umgegangen wird oder zuletzt beim G20-Gipfel die Pressefreiheit auf verschiedenen Ebenen mit den Füßen getreten wurde. G20 bleibt allgemein ein gutes Thema in diesem Zusammenhang, denn es wird auch weiterhin massiv an der Verfälschung der dortigen Tatsachen gearbeitet. Außerdem ist es nun offiziell, dass wohl der Schusswaffengebrauch ein Thema war. Bei dem was man an Widerstand bislang rechtsstaatlich beweisen konnte und nicht von Politik, Polizei und systemtreuen Medien einfach nur in den Raum gestellt wurde, ist es bedenklich, wo sich Deutschland längst wieder hin entwickelt hat.

Noch mehr internationale Gefahrenlagen

Um noch etwas in der Türkei zu bleiben, muss man sagen, dass dort im Laufe der Woche weitere dunkle Wolken aufzogen und die Bundesregierung wieder nicht angemessen darauf reagierte. Schuld an diesem Zustand ist vor allem die Rautenkönigin und die von ihr heraufbeschworene Flüchtlingskrise, welche längst ganz Europa destabilisiert hat. Geht man nun hart gegen die Türkei vor, könnte man dort einfach die Schleusen für die Flüchtlinge wieder öffnen, was dies bedeuten würde, ist man doch jetzt schon hemmungslos überfordert, dürfte jedem bekannt sein. Die Maßnahmen, welche nun vom Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) verkündet bzw. gerade einmal angedroht wurden, passen nicht im Ansatz zum Gebrüll, welches man in diesem Zusammenhang ansonsten aus dem politischen Berlin kennt und damit ist man auch wieder bei den Steigbügelhaltern. Es ist sehr passend, dass ausgerechnet Cem Özdemir (Grüne), der die Türkei ebenfalls übers Geld sanktionieren will und so von der Sprache des Geldes redete, dieses thematisierte, waren es doch finanzielle Probleme, welche damals dazu führten, dass man ihn in der EU parken musste, bis die Menschen seine Affäre vergessen hatten und er nun den großen Populisten bei den Grünen geben darf. Auch so kann man Unwählbarkeit untermauern. Es scheint so, als würden diese Probleme noch lange nicht ausreichen und so goss die gescheiterte EU ebenfalls in Sachen Ukraine neues Öl ins Feuer, bleibt doch die Annäherung, besser gesagt die Übernahme der ehemaligen Sowjetrepublik weiter ganz oben auf der Agenda. Man scheint zu ignorieren, wie viel Leid und Elend man dort mit dem Krieg schon geschaffen hat, was der Beweis ist, dass die EU eben nicht für Frieden, sondern für das genaue Gegenteil steht. Übrigens stand in der nun ablaufenden Woche auch der dritte Jahrestag des Abschusses von Flug MH17 an, welcher bislang auch noch nicht angemessen aufgeklärt wurde und noch einiges in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen könnte.

Auch Aufklärung ist relativ

Mangelnde Aufklärung und Aufarbeitung bleibt auch weiterhin das Problem im Christentum. Einen winzigen Schritt gab es nun bei den Regensburger Domspatzen, was inhaltlich auch wieder die pure Ironie in Bezug auf die mittelalterliche Homophobie bei den Christen aufzeigte. Es ging um über 500 Fälle von Kindesmissbrauch, sowie eine riesige Dunkelziffer und dies alleine nur dort in Regensburg. Jetzt wird gezahlt, was den Kirchen nicht weh tut. Verzögerungstaktik wird einfach verleugnet und strafrechtlich passiert wieder gar nichts, weil, wenn es überhaupt Aufklärung gibt, dann immer erst, wenn alles verjährt ist. Man sieht, es gibt gute Gründe dafür, dass die Kirchenaustrittsflut nicht abebbt. Ebenso interessant in Sachen Aufklärung bleibt der Prozess zum mutmaßlichen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) in München, wo in dieser Woche die Schlussplädoyers anstehen sollten, bevor es bald schon in die Sommerpause geht. Über vier Jahre Prozess mit fast 400 Prozesstagen und der immer wieder kritisierte Teil der Medienwelt feilt weiterhin fleißig am Urteil. Wenn dieses gefallen ist, wird man sehen, wie massiv dieser Einfluss war und was dies über den Rechtsstaat aussagt. So klar, wie es in den systemtreuen Medien verkauft wird, ist in diesem Fall kaum etwas. Dies zeigt auch, dass der gesamte Prozess, welcher wohl im Herbst enden soll, nur auf Beate Zschäpe und Indizien aufbaut. Der Staat, also damit wieder einmal vor allem die Rolle der Geheimdienste, wurden konsequent ausgespart. Man muss dazu sagen, dass es keine Tatzeugen gibt, sehr wohl aber erdrückende Beweise für die Nähe der Staatsgewalt zu diesen Taten, was den Prozess natürlich schon im Aufbau eher absurd erscheinen lässt. Die Plädoyers fielen dann übrigens in dieser Woche aus und man fragt sich nun schon, ob sie überhaupt noch vor der Sommerpause gehalten werden können, was natürlich auch Einfluss auf den Termin der Urteilsverkündung hat. Es wird Zeit, dass sich juristisch, wie auch politisch angemessen mit der auffälligen Anhäufung von Staatsversagen beschäftigt wird, was weit über das Thema NSU hinausgeht. Denn entweder ist diese augenscheinliche Anhäufung ein Zufall, was kaum vorstellbar erscheint oder dort wirken noch ganz andere Kräfte zum Schutz eines gescheiterten Systems.

Deshalb Absurdistan

Für wen all dies noch nicht genug Absurdes aus Deutschland und der Welt war, dem kann geholfen werden, denn bis zur Mitte dieser Woche dürften die Bundesbürger, so lange wie noch nie, für die Kapitalverschiebung in die immer gleiche Richtung arbeiten. Dies bedeutet, sie haben noch nicht einen Cent verdient, waren aber schon über ein halbes Jahr arbeiten. Einfacher kann man Massenausbeutung nun wirklich nicht aufzeigen. Warum Union, SPD und ihre Steigbügelhalter, welche dieses System größten Teils seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur aufgebaut hatten, sondern es stetig schlimmer werden ließen, unwählbar sind und die einzige Chance für Gerechtigkeit der Systemwechsel ist, versteht sich da von selbst. Man sollte auch nicht glauben, dass diese Quote für die Mehrheit besser wird, ganz im Gegenteil. Natürlich wird im Wahlkampf alles andere suggeriert aber an diese Lügen glauben zum Glück immer weniger Menschen. Der betroffene Personenkreis hat aber bislang auch kaum eine Chance ausgelassen, zu beweisen, warum man ihnen nicht glauben darf. Die Ausreden, welche man mittlerweile dazu fast täglich präsentiert bekommt, kann man schon lange nicht mehr hören und sie sind ebenfalls wieder ein dreister Versuch der Volksverdummung. Zum Wochenende gab es dann noch eine traurige Nachricht aus der Musikwelt, denn der Frontmann der legendären Band Linkin Park hatte sich das Leben genommen. Chester Bennington erhängte sich in seinem Haus in Los Angeles und dies am Geburtstag seines Freundes Chris Cornell von Soundgarden, der sich vor gut zwei Monaten ebenfalls erhängte. Es bleibt eine merkwürdige Zeit, welche viele Frage im gesamtgesellschaftlichen Kontext aufwirft aber auch für eine solche Zeit gibt es passende Zitate.

`Die Menschheit besteht aus einigen wenigen Vorläufern, sehr vielen Mitläufern und einer unübersehbaren Zahl von Nachläufern.` Jean Cocteau (französischer Dichter, Maler und Filmregisseur 1889-1963)