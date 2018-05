fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Wie vor einer Woche schon prognostiziert, war der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den USA die reine Verschwendung von Steuergeldern. Richtig stellte sie fest, wie sich die Weltordnung verändert, allerdings lieferte sie wieder einmal keine angemessenen Antworten, wie sie nun darauf im Sinne Deutschlands reagieren will. Aber die Sache mit dem Amtseid, welchen sie schon lange zum Meineid macht, ist nichts wirklich Neues. Wohl eher aus einer Laune heraus verlängert US-Präsident Donald Trump die Frist in Sachen Strafzölle nun bis Anfang Juni, was den Zustand damit unverändert ließ. Genau dies bleibt das große Thema dieser Tage, notwendige Veränderungen werden nicht vollzogen, stattdessen verharrt man in den bekannten Problemen. An dieser Stelle gilt es in dieser Woche DHL hervorzuheben, die liefern nun zunehmend bis 21 Uhr, was auch notwendig ist, bei immer mehr Singlehaushalten und selbst bei Paaren müssen längst beide Partner knechten, wenn man über die Runden kommen will. Natürlich kostet dieser Service extra, was erst einmal verständlich klingt, wird es doch zu einer noch massiveren Belastung der Paketboten kommen. Allerdings sollen die nicht mehr Geld erhalten, was wieder deutlich unterstreicht, warum man auch von einem massenausbeuterischen System spricht. Dort wird sich dann wohl der so genannte Fachkräftemangel auch weiter ausbreiten und die Verantwortlichen werden weiter so tun, als wüssten sie nicht, wie man das Problem lösen könnte. Leistungsgerechte Bezahlung ist in einem Billiglohnland eben nicht vorgesehen.

Nicht nur die Rautenkönigin

Wenn es um Unwahrheiten in der Politik geht, kann man dies aber nicht nur, wie bereits getan, an der Kanzlerin festmachen, nicht umsonst macht der Begriff Lügenpolitik längst Schule. So offerierten die Haushaltspläne dieser Woche dann zum ersten Mal in der aktuellen Legislaturperiode, wie auch weiterhin Wahlversprechen im großen Stil gebrochen werden sollen. Dies zeigte auch, wie sich Unionspolitik im Bundesfinanzministerium, welches nun von der SPD geleitet wird, fortsetzt. Ein weiterer Beleg, dass man die SPD einfach nicht mehr braucht. Hier wird man aber in der Zukunft noch einiges mehr hören, wurden doch an verschiedenen Stellen schon noch höhere Gelder angemeldet, welche benötigt werden. Den Boom in Deutschland bekommt man nun schon seit sehr langer Zeit verkauft und fragt sich dann, warum alles so marode ist, Telefonanschlüsse, vom schnellen Internet ganz zu schweigen, sind ein riesiges Problem und die Bundeswehr ist kaum noch einsatzfähig, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich ist die Antwort eine ganz einfache, dieses gesamte menschenverachtende System ist auf Kapitalverschiebung in die immer gleiche Richtung ausgerichtet und dies funktioniert auch weiterhin bestens, schaut man sich an, wie das Ungleichgewicht und damit die Spaltung der Gesellschaft immer mehr zunimmt. Auch ein Punkt, warum der Kollaps immer näher rückt und diese Erkenntnis kann man längst nicht mehr nur Karl Marx, der am morgigen Tage 200 Jahre alt geworden wäre, zurechnen.

Abschiebung Togo

Wegen dem Skandal von Ellwangen musste diese Überschrift einfach gewählt werden. In einer Sammelunterkunft befreiten afrikanische Flüchtlinge zum Wochenbeginn einen Togolesen, der abgeschoben werden sollte, was allgemein auch weiterhin ein großes Problem in Deutschland bleibt. Da sich die vier Beamten, welche dort waren, bedroht und unterlegen fühlten, kapitulierten sie vor den Flüchtlingen. Dies ist eine Seite der Geschichte, eine andere ist, warum es bis zum gestrigen Donnerstag dauerte, bis man mit ausreichenden Kräften das Recht wieder herstellte. Was dies für die Stimmung in der Bevölkerung bedeutet, braucht man außer denen, die im Staatsfernsehen noch immer brav den Auftrag der Propaganda erfüllen, niemanden zu erklären. Nun soll diese Stimmung ganz offensichtlich von den Unionsparteien, vor allem auch im Rahmen des großen Religionskrieges, wieder genutzt werden. Dies zeigte sich auch dadurch, dass Horst Seehofer (CSU) die Alternative für Deutschland (AfD) nun schon wörtlich kopiert, was bei den anstehenden Wahlen in Bayern natürlich nicht irritiert. Aber auch Kollegen von der CDU hören sich längst an, als kämen sie von der AfD. Erstaunlich daran bleibt nur, dass der Aufschrei, den man erkennt, wenn es um die AfD geht, bei der Union ausbleibt und dies gilt vor allem auch für den gerade erwähnten Teil der Medien. Es bleibt wohl so, dass das Schüren von Ausländerhass in Deutschland nur ein Problem ist, wenn es von der AfD kommt. Am Ende gilt es noch einmal zu erwähnen, dass auch weiterhin der Stillstand das Geschehen bestimmen soll. Natürlich war es nicht nur aus diesem Grund, eine Leichtigkeit in dieser Woche das passende Zitat zu finden.

´Die Revolution ist die ruckartige Nachholung verhinderter Entwicklung.` Karl Marx (Deutscher Philosoph, Soziologe und Ökonom 1818-1883)