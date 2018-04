fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Eine völlig normale Woche neigt sich dem Ende zu und genau diese Normalität ist längst das Problem. Im Parlament der Europäischen Union (EU) in Straßburg zeigte sich wieder sehr schön, dass die dortige Machtclique weiterhin die deutlichen Entwicklungen in Europa ignoriert und man das Gescheiterte nun einfach nur neu verpacken will. Emmanuel Macron hat wieder eine seiner großen Reden geschwungen, während ihm sein Frankreich um die Ohren fliegt. Mit diesem Problem ist er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) damit immerhin voll auf einer Linie. Die Rautenkönigin kann dem Jüngling aus dem Nachbarland natürlich noch einiges beibringen, zum Beispiel, wie man weiterregiert, obwohl man gerade erst deutlich abgewählt wurde. Dies könnte für den Franzosen noch hilfreich werden. Deutschland kann von den Nachbarn aber auch noch einiges lernen, so auch in Flüchtlingsfragen, denn während die Probleme immer deutlicher werden, man Fluchtursachen nicht bekämpft, sondern genau das Gegenteil tut, stehen die neuen Kontingente schon auf der Agenda. Auch die Kirchen haben weiter mit zunehmenden Problemen zu kämpfen und dies bezieht sich nicht nur auf den großen Religionskrieg, der mit einer verstärkten Antisemitismusdebatte neues Futter bekam. So wurden sie gerade erst arbeitsrechtlich endlich wieder einmal auf den Boden weltlicher Tatsachen zurückgeholt und dürfen nun, in der Regel, Konfessionsfragen nicht mehr zum Einstellungskriterium machen. Dies könnte immerhin in Zeiten, wo ihnen die Schäfchen in Scharen davon rennen, ein Schritt gegen Fachkräftemangel werden, was beim zweitgrößten Arbeitgeber der Nation doch ein Fortschritt wäre.

Das Autoskandalland

Um bei der Wirtschaft zu bleiben, spricht man in Deutschland längst nicht mehr nur von der Autoskandalstadt, denn Dieselgate hat die Stadtgrenzen von Wolfsburg längst überschritten. Es geht mehr und mehr um ein Autoskandalland. Dies zeigte auch das jüngste Vorgehen gegen Porsche, wobei man davon ausgehen darf, dass die Autobranche wohl kaum in großer Sorge sein muss, steht doch auch die Politik weiterhin helfend zur Seite, wie das Thema Fahrverbote für Innenstädte noch immer zeigt. Dies ist aber nicht alles, so bangen nun auch wieder Opelaner um ihre Jobs. Genau dies sollte nach der Übernahme durch PSA nicht geschehen, dass es jetzt wieder im Raum steht, sagt viel über die Vertrauenswürdigkeit dieses menschenverachtenden Wirtschaftssystems aus und die Menschen sind gut beraten, dies zukünftig zu berücksichtigen. Bei diesen wiederkehrenden Schlagzeilen, weiterhin zu versuchen den Boom zu verkaufen, wie es die Woche wieder einige vermeintliche Experten taten, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ganz nebenbei eskalierte es in diesen Tagen auch wieder an verschiedenen Stellen der Gesellschaft, so gab es einen Toten, nach einer Schlägerei in Passau, wo ein Jugendlicher an seinem eigenen Blut erstickte. Im lächerlichen Halbfinale des DFB-Pokals auf Schalke gab es schwere Fankrawalle, was im Land der Fußballkanzlerin doch immer wieder irgendwie bezeichnend ist und die Verantwortlichen eigentlich nachdenklich stimmen sollte, was aber natürlich nicht geschieht, ignorieren sie die Realität doch einfach weiter und dies mit großer Unterstützung ihrer Medienhelfer. Man sieht, die Deutschland AG bleibt ein Problemfall und mit dem Zitat der Woche schließt sich an dieser Stelle auch gleich wieder der Kreis.

`Der Kanzler ist nichts anderes als der leitende Angestellte einer großen Firma, in diesem Fall des Staates.` Helmut Schmidt (Deutscher SPD-Politiker, Altkanzler und Publizist 1918-2015)