fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Und wieder verdichteten sich die dunklen Wolken über Deutschland zum Ende der Vorwoche, ein Trend ist hier klar abzulesen. Allgemein kann man jetzt schon festhalten, dass das Schauspiel zur Fortsetzung der Großen Koalition (GroKo) ein ziemlich durchsichtiges war. Hatte man dem ungehorsamen Wähler nun ein halbes Jahr lang verschiedene Nebelkerzen vor die Füße geworfen, wie zum Beispiel Jamaika, gibt es jetzt doch die Fortsetzung der GroKo und der mehrheitlich abgelehnten Politik. Zweidrittel der SPD-Basis oder vielmehr der gut 80 Prozent, welche sich am Votum beteiligten, stimmten für die Fortsetzung der falschen Politik und schaufelten ihrer SPD damit das Grab. Leider muss man einräumen, dass dies auch ein Comeback der Mediendemokratie in Deutschland war, denn man hatte der SPD-Basis permanent gedroht, dass alle anderen Alternativen fatal gewesen wären. Auf einen so alten Trick reinzufallen, kann aber natürlich unmöglich zur Ausrede werden, wäre dies doch völlig inakzeptabel. Die Quittung wird nun nicht lange auf sich warten lassen und eine weitere Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung ist vorprogrammiert. Dies gilt übrigens auch für Übergriffe auf Personen, welche dieses System vertreten oder von denen man es vermuten könnte, ob es in der Notaufnahme, im Jobcenter oder im Polizeidienst ist. Auch dies fällt natürlich in den Bereich der Verrohung der Gesellschaft, allerdings ist diese wohl ganz im Sinne der Dauermachthaber. Schaut man sich an, was seit letztem Sonntag alles passiert ist, muss man von bedenklichen Umständen sprechen, denn es soll tatsächlich einfach so weitergehen.

Pure Arroganz und Ignoranz

Mit welcher Arroganz und Ignoranz weiter sehr große Teile der Bevölkerung in diesem Land einfach übergangen werden, bleibt erschreckend. In Italien sah es nach der Wahl übrigens ebenfalls so aus, dass die Etablierten nur noch Minderheiten hinter sich vereinen konnten. Es bleibt der Trend in Europa, trotzdem wird in den systemtreuen Medien suggeriert, es würde nur um einige Verirrte oder Verwirrte, die man in Deutschland gerne auf den Osten verbucht, gehen. Man muss sich dann nur fragen, wie diese Menschen aus dem Osten der Republik es geschafft haben, in ganz Europa einen Trend an den Wahlurnen der einzelnen, souveränen Staaten zu setzen und man ahnt die Antwort. Es ist keine Entwicklung, die man am Osten festmachen kann, es ist ein Trend, welchen die Dauermachthaber durch ihr am Anfang beschriebenes Verhalten ganz alleine gesetzt haben. US-Präsident Donald Trump ist aktuell dabei einen mächtigen Handelskrieg zu entfachen, ein weiteres Indiz für ein Scheitern der Globalisierung, welche so viele Menschen in den Ruin getrieben hat. In Deutschland will man trotzdem an diesem System festhalten. Wobei klare Fakten fehlen, da die Verantwortlichen, seit ihnen der erneute Griff nach der Macht gelungen ist, verschollen zu sein scheinen. Die CSU präsentierte immerhin ihre neuen Gesichter, die natürlich schon bekannt waren und Teil des Problems sind. Die SPD wollte ihre Crew des Untergangs Mitte der Woche präsentieren, wo aber wieder nichts von blieb. Kennt man irgendwie von dort.

Nichts verstanden?

Man kennt eben die Probleme bei der SPD, dort selbst scheint es aber anders auszusehen, so trennte man sich am gestrigen Tage auch noch von Sigmar Gabriel (SPD) und machte ihn einen Tag, bevor nachher endlich die Regierungscrew vorgestellt werden soll, zum Hinterbänkler. So kann man den Weg in die Bedeutungslosigkeit natürlich ebenfalls noch einmal untermauern. Während es zum SPD-Kurs von der linken Seite schon länger Widerspruch gibt, sieht dies bei der Union ganz anders aus. Da man auch von den C-Parteien spricht, vermisst man dort vor allem auch deutliche Kritik von Seiten der Kirchen. So muss man wohl davon ausgehen, dass sie diesen ablehnungswürdigen Kurs unterstützen, was nur bedeuten kann, dass man sich der SPD auf dem Weg in die endgültige Bedeutungslosigkeit anschließen möchte. So erkannte man auch in dieser Woche wieder sehr schön, warum man von einem System sprechen muss. Für dieses gilt aber auch, Macht, welche, wie bereits erwähnt, durch die Verbreitung von Angst geschaffen wird, steht immer auf einem wackeligen Boden, warum das Märchen der stabilen Regierung, von der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) immer wieder so gerne spricht, auch schnell enttarnt werden dürfte. Ab kommenden Mittwoch ist dann wohl alles amtlich und an die Wahlen denkt dann wohl kaum noch wer, liegen sie nun natürlich auch schon gut ein halbes Jahr zurück. Armut, Ausbeutung und eine riesige Ungerechtigkeit gepaart damit, dass Deutschland weiter abgehängt wird, bleiben dann die großen Themen, die weiterhin mit dem Streuen verschiedenster Ängste, von Terror über Islamisierung bis hin zum Rechtsradikalismus, verdeckt werden sollen. Damit darf man die Dauermachthaber nicht länger durchkommen lassen, dies steht auch fest und dies deutlich zu machen, ist die Aufgabe eines jeden Menschen, der in diesem Land lebt. Man muss mittlerweile tatsächlich wieder für Freiheit und Demokratie kämpfen, denn auch dies bekommt man im ehemaligen Land der Dichter und Denker nicht mehr einfach so. Man ahnt schon, was das Thema des Zitats der Woche sein wird und man sollte einfach in Ruhe darüber nachdenken.

`Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.` Ingmar Bergman (Schwedischer Drehbuchautor und Regisseur 1918-2007)