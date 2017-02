fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Seit der letzten Woche ist das Ende der Europäischen Union (EU) amtlich. Es war absehbar und kam daher auch nicht wirklich überraschend und trotzdem ist es eine sehr positive Nachricht und von denen scheint es langsam aber sicher endlich wieder mehr zu geben. Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, war es selbst, der diesen wichtigen Schritt verkündete und man kann sich nun überlegen, ob es nicht schon länger feststand, würde es doch erklären, warum Martin Schulz (SPD) plötzlich als Kanzlerkandidat auftauchte. Der Globalisierungswahn der letzten Jahrzehnte und vor allem auch der damit verbundene Wirtschaftsfaschismus haben der Welt so viele Probleme beschert, dass ein Systemwechsel unausweichlich wurde. Die Strippenzieher im Hintergrund haben dies allerdings nie akzeptiert und so wurde vor allem auch mit dem Mittel der Manipulation aber auch durch gewalttätige Konflikte bis hin zu Kriegen dieses gescheiterte System künstlich am Leben gehalten. Da die ganz große Manipulation, welche man den Menschen als Mediendemokratie verkaufen wollte, immer schlechter funktionierte und am Ende gar nicht mehr Griff, konnten sich erste Veränderungen zeigen. Dies galt vor allem für den BREXIT aber auch für den neuen US-Präsidenten. Das noch vorherrschende System reagiert zunehmend panisch auf diese Entwicklungen und auch gerade in Deutschland muss man genau darauf achten, ob sich noch weiter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entfernt wird.

Der Rückbau hat längst begonnen

Schaut man sich in diesen Tagen in Europa um, versteht man schnell, wieso die EU und der Euro gar nicht mehr zu halten sind. Großbritannien ist längst dabei den ablehnungswürdigen Staatenbund zu verlassen und andere Länder stehen schon in den Startlöchern und warten nur darauf, endlich auch demokratisch über diese Frage entscheiden zu dürfen. Die Finanzprobleme Griechenlands bekommt man ebenfalls nicht in den Griff und ein Schuldenschnitt ist längst überfällig, den könnte es aber frühsten Ende September geben, wenn die Bundestagswahl durch ist und man vielleicht einen neuen Bundesfinanzminister hätte. Auch hier sieht man die Fehler der EU deutlich, ist doch das griechische Volk auch von deutscher Innenpolitik abhängig. Nun brachte Juncker eine EU mit verschiedenen Geschwindigkeiten an den Start, was nichts anderes bedeutet, als dass der Rückbau längst begonnen hat, denn das Eingestehen des Scheiterns würde zu vielen Beteiligten das Gesicht kosten, deshalb geht man nun diesen Weg, was allerdings am Ergebnis nichts ändert. TTIP, das Freihandelsabkommen, welches enormen Gegenwind aus der Bevölkerung bekam, sollte trotzdem durchgedrückt werden, was auch wieder viel über das Thema Demokratie aussagt, ist dank Donald Trump wohl Geschichte. Auch in Sachen CETA ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch wenn die systemtreuen Medien hier gerne ein anderes Bild verkaufen wollen. Man wird wohl auch in diesen Bereichen erleben, wie man Verträge immer weiter aushöhlt, um dann behaupten zu können, dass doch alles ein Erfolg gewesen sei, obwohl von den eigentlichen Inhalten und Zielen nichts mehr übrig ist. Am Ende soll dies aber nicht so wichtig sein, denn die Hauptsache ist, dass der ablehnungswürdige Kurs endlich geändert wird.

Das Problem mit der Gier

Wenn man sich das Scheitern der EU anschaut, kommt man selbstverständlich auch nicht an der Flüchtlingsproblematik vorbei. Hierbei geht es um ein Problem, welches man sich selber geschaffen hat und zwar zu einem Großteil durch einen völligen Expansionswahn im Kontext des Systems des Westens. Noch deutlicher wird das Problem mit der Gier, wenn man sich anschaut, dass es viele Indizien dafür gibt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Flüchtlingsstrom nur auslöste, um das Problem mit dem Humankapital in Sachen Billiglohnland Deutschland zu kompensieren. Es gibt viele Menschen im Hintergrund, welche des Hals einfach nicht voll bekommen, was dann zu diesen Situationen führt. Selbstverständlich zählt auch die Rautenkönigin längst zu den Gescheiterten aber auch sie wird mit aller Kraft an ihrem Machterhalt arbeiten, wie man es aktuell auch schon deutlich spüren kann. Hier muss man dann wieder auf die Medienhelfer hinweisen, welche man natürlich vor allem auch im Staatsfernsehen findet. Längst versucht man auch in der Medienwelt gegen die Kräfte vorzugehen, welche man systemkritisch nennen darf und auch an dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, was dies für die Demokratie bedeutet. Zum Schluss gilt es auch noch einmal kurz auf die Terrorgefahr in Europa hinzuweisen, denn auch damit wird gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorgegangen und zwar durch die, die angeblich gegen den Terror arbeiten. Gerade im Kontext des Islamischen Staates (IS) muss man immer berücksichtigen, dass es diesen ohne die USA wohl gar nicht geben würde, womit sich wieder ein Kreis schließt. Es ist noch ein langer Weg bis auch in Europa wieder alles in der Spur läuft aber ein Anfang ist gemacht und dies ist sehr lobenswert.