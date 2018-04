fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Manche systemtreuen Medien, die auch dafür bekannt sind, dass sie gerne Angst und Schrecken verbreiten, taten dies jüngst gleich in recht ultimativer Form und so wurde über die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs philosophiert. Bevor dies allerdings geschieht, dürfte es noch ganz andere Probleme geben, welchen man sich eventuell eher widmen sollte. Die Welt versinkt im Chaos, dies ist keine neue Erkenntnis, allerdings muss man festhalten, dass Deutschland seinen Beitrag dazu leistet. Dies soll wohl auch weiterhin so bleiben, wie unschwer daran zu erkennen ist, dass die Dauermachtclique, obwohl sie gerade erst abgewählt wurde, munter so weitermacht, als hätte es im letzten Herbst gar keine Bundestagswahl gegeben. Dies zeigte dann auch noch einmal die ganze Lächerlichkeit des Treffens auf Schloss Meseberg, wo man angeblich die Arbeitsfähigkeit erst einmal initiieren musste. Wenn das ehemalige Land der Dichter und Denker nicht endgültig auf dem Abstellgleis enden soll, muss es endlich zu den längst überfälligen Veränderungen kommen. Die dazugehörigen Ankündigungen, die man so schon seit Jahrzehnten von den Dauermachthabern in regelmäßigen Abständen präsentiert bekommt, sind in diesem Kontext natürlich völlig bedeutungslos, zählen doch nur noch Taten und genau diese sind auch weiterhin nicht erkennbar.

Das Märchen von den Einzelfällen

Auch in der letzten Woche gab es wieder eine schwere, tödliche Messerattacke und wieder handelte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Asylbewerber. Ein bekanntes Muster, welches leider noch immer in den Augen des Großteils der systemtreuen Propaganda, nur eine Verkettung unglücklicher Einzelfälle sein soll. Natürlich muss man es dort so darstellen, denn anders würde direkt klar, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch gelogen hatte, als sie behauptete, dass die von ihr ausgelöste Flüchtlingswelle für die Menschen in Deutschland nichts verändern würde. Mittlerweile ist es schon so weit, dass selbst das Staatsfernsehen No-Go-Areas in Deutschland einräumt, was noch vor kurzer Zeit undenkbar war. Natürlich ist und bleibt das Flüchtlingschaos nur ein Teil des großen Ganzen, was die Chaostage auch in Deutschland ausmacht. Es wäre auch viel zu einfach, alles nur den Flüchtlingen anzuhängen, schließlich gibt es auch noch Probleme, wie die Agenda 2010, welche mit der Flüchtlingsproblematik rein gar nichts zu tun haben. Aber auch hier kommt man ganz schnell zu Thema Einzelfälle, denn dazu sollen auch die Massen an Menschen zählen, die täglich Opfer von Schikane und Willkür bei den Jobcentern und anderen Erfüllungsgehilfen der Politik werden. Auch hier wäre es die Aufgabe unabhängiger Medien, offenzulegen, dass System dahintersteckt, schließlich gibt es noch immer Millionen Menschen, die nicht bereit sind, sich den menschenverachtenden Spielregeln eines Billiglohnlandes zu unterwerfen. Damit ist man dann auch gleich im Bereich der Wirtschaft angelangt.

Und täglich grüßt die Neuausrichtung

Gerade erst konnte man von der Deutschen Bank bis zu VW erleben, wie sich die Big Player der deutschen Wirtschaft wieder einmal neu ausrichteten. Man könnte dies glatt noch für etwas Positives halten, wenn man nicht längst wüsste, dass so nur der unaufhaltsame Kollaps vertuscht werden sollte. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Cryan und Müller gefeiert und schon ist all dies verpufft. Ganz und gar nicht verpufft, sondern einfach nur wieder verschoben, sind unzählige Milliarden in dieser Zeit. Hier erkennt man schön, wo der Sinn dieses ganzen ablehnungswürdigen Wirtschaftssystems liegt. An dieser Stelle schließt sich dann übrigens auch der Kreis zum Billiglohnland. Dank einer politisch forcierten Umwandlung hinzu immer mehr oligopolartigen Strukturen, hat sich auch die Anarchie immer mehr in der Wirtschaft ausgebreitet. So verweist der kleine Kreis der verbliebenen Big Player zu gerne auf die eigene Systemrelevanz, wenn es wieder richtig eng wird. Hier kommt dann ein weiteres Märchen ins Spiel und zwar die Gefahr für die Arbeitsplätze. Sollte die Politik ausnahmsweise einmal über irgendwas nachdenken, was auch nur im Ansatz positiv für die Mehrheit im Land wäre, wird gleich die Keule der Arbeitsplatzvernichtung geschwungen. Gibt die Politik dann wieder klein bei, dauert es meist nicht lange und die nächste Kündigungswelle rollt übers Land. Man sieht, bevor alle durch den weltvernichtenden Dritten Weltkrieg ableben, gibt es unendlich viele andere Faktoren, um die man sich endlich kümmern sollte.