fairschreiben

Ermöglicht durch: Ihr Name / Firmenname. Spätestens mit der Echoverleihung und einer merkwürdigen Begebenheit in Berlin zwischen einem Israeli und einem Syrer kocht die Antisemitismusdebatte in Deutschland so richtig hoch. Dies zeigt auch wieder deutlich, wie groß das Problem mit Religion ist, was viele Menschen vielleicht endlich einmal zum Nachdenken bringen sollte. Wenn in Deutschland alle Menschen gleich sind, was allgemein schon bezweifelt werden darf, würde dies auch bedeuten, dass man hier Israelis und Juden genauso für Mord und Totschlag anprangern darf, wie man es mit Arabern und Moslems tut. Wenn Religionen zu diesem Land gehören, dann bitte schön alle oder eben gar keine. Dies bedeutet, wenn man tolerant gegenüber morgendlichem Glockengeläut ist, muss man auch mit dem Anblick von Kopftüchern und Kippas ohne Probleme klarkommen. Es gibt an der aktuellen Debatte vieles zu bemängeln, so auch, wie im Windschatten des Kampfes gegen Antisemitismus nun doch viele Künstler PR für sich machen und endlich wieder in die Schlagzeilen kommen, da sie ihren Echo zurückgeben und dies natürlich vor allem medienwirksam. Verändern wird all dies nichts, sie könnten auch auf die allgemeinen Probleme des großen Religionskrieges hinweisen aber solche Zeichen möchten sie wohl eher nicht setzen, müsste man sich dann doch auch in aller Gründlichkeit mit der dortigen Rolle des Christentums beschäftigen.

Das Spiel mit dem Feuer

Dies soll nun aber auch genug sein, wenn es um einen Musikpreis geht, dessen Stern doch im Sinkflug war und man nun dank der Antisemitismusdebatte einen Grund für einen gelungenen Neustart hat, der perfekt von den wirklichen Problemen dieses Preises ablenkt. Der zweite Punkt, welcher diese Debatte so anheizte, ereignete sich jüngst in Berlin und dies mit einer Geschichte, welche viele Frage aufwarf, die aber kaum behandelt wurden, da man wohl Angst davor hat, etwas falschen zu kommunizieren, allgemein ein weit verbreitetes Problem auf diesem Gebiet. Am Anfang wurde berichtet, dass ein Israeli, der kein Jude ist, einfach Lust hatte, eine Kippa zu tragen, welche er von einem Freund geschenkt bekommen hatte. In späteren Berichten war es dann plötzlich ein Experiment in Sachen Antisemitismus. Der Angreifer war dann ausgerechnet ein syrischer Flüchtling, was ganz anderer Probleme in Deutschland weiter anheizen dürfte. Die Linien, die sich dort abzeichneten, waren einfach ein wenig zu deutlich, könnte man meinen. Der Klärungsbedarf scheint hier doch eher sehr überschaubar zu sein. Es ist auch auffällig, welche Wucht dieser Zwischenfall hatte. Hier gilt es noch einmal kurz den Pauschalangriff auf Moslems vom jüngst verstorbenen Kardinal Meisner zu erwähnen und dies war natürlich nicht der einzige Angriff von christlicher Seite in Richtung der Menschen, die an den Islam glauben. Hier konnte man eine solche Empörung nicht im Ansatz erkennen, was zwangsläufig zu einer weiteren sehr interessante Frage führt.

Nie wieder?

Aus verständlichen, geschichtlichen Gründen ist der Umgang Deutschlands mit allem Jüdischen ein ganz besonderer. Nie wieder prägt in diesem Bereich alles aber was meint man damit eigentlich, denn genau diese Frage ist in diesen Tagen eine sehr interessante. Bezieht es sich rein auf das Judentum und wenn beim nächsten Mal auch nur Ähnliches. zum Beispiel mit Moslems geschieht, soll dies vielleicht egal sein? Eigentlich sollte es doch ganz allgemein gefasst sein und auch für andere Religionsgemeinschaften oder unter welchem Dach man Menschen auch immer zusammenfassen mag, gelten. Aktuell erweitert sich die Front der Christen gegen die Moslems in Deutschland einfach sehr auffällig, um Menschen jüdischen Glaubens, wie man in den Medien sehr gut nachvollziehen kann und dies passt auch ins Bild internationaler Entwicklungen. Ob das Judentum zu Deutschland gehört, ist, wie man weiß, noch nicht einmal eine Frage, beim Islam sieht es da schon ganz anders aus. Dabei kann man durchaus einmal diskutieren, welchen Sinn diese Frage, egal welche Religion sie betrifft, überhaupt haben soll. Wenn sich Menschen in Deutschland abkapseln und somit in ihren eigenen Welten leben, ist dies ein Problem, vor allem im Bereich der Integration, dies kann man aber auch an Nationen festmachen. Man merkt, dass man bei der aktuellen Debatte den Blickwinkel erweitern muss, denn sonst könnte sich Geschichte doch ganz schnell wiederholen und die Massen behaupten, dass sie davon gar nichts mitbekommen hätten.